Maltempo: Perugino e Orvietano bersagliati

Alle 19.30 è l’amministrazione comunale di Orvieto a fare il punto della situazione: «Un breve ma violento temporale accompagnato da grandine e forti raffiche di vento si è abbattuto sul centro storico di Orvieto e l’intero territorio comunale provocando allagamenti di cantine e negozi, la caduta di un albero in piazza del Commercio ad Orvieto Scalo, smottamenti, detriti e caduta di rami lungo le strade che scendono dalla rupe (strada delle Conce, Dritta del Marchigiano, strada dell’Arcone) che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, della Protezione civile con l’ausilio delle operatori del centro servizi manutentivi del Comune e della polizia Locale, impegnati nella ricognizione delle molte criticità e dei danni causati dal maltempo. Nel centro storico la violenza dell’acqua che ha percorso il tratto in discesa di Corso Cavour verso piazza Cahen ha provocato il distacco di porzioni di sanpietrini in piazza Sant’Angelo. Il flusso di acqua ingrossato da quello proveniente dai vicoli che affacciano sul Corso, ha raggiunto rapidamente viale Sangallo iniziando ad allagare l’interno del Pozzo di San Patrizio e facendo temere per un gruppo di turisti che si trovavamo in visita al monumento, mentre l’acqua dall’ingresso superiore iniziava a penetrare all’interno determinando anche l’interruzione dell’energia elettrica. Grazie al pronto intervento dei vigili del Fuoco e della Protezione Civile i turisti sono stati fatti uscire dal Pozzo che è stato temporaneamente chiuso. Sempre in piazza Cahen, a ridosso del Monumento ai Caduti è crollata una parte del muro di cinta della muraria della rupe. Criticità dovute ad allagamenti anche nel Cimitero monumentale.

Alle 17.00 si apprende che anche nell’Orvietano la situazione è complessa con allagamenti in serie, specie nella zona di Orvieto Scalo e Ciconia, alberi caduti – come nel caso del parcheggio ex Coop -, violente grandinate nella zona di Corbara e interventi in serie. Sempre ad Orvieto, il pozzo di San Patrizio è stato temporaneamente chiuso per l’assenza di corrente elettrica – poi ripristinata – a causa delle forti piogge.

Alle 16.55 il comando provinciale di Perugia del 115 spiega che «a seguito dell’importante fenomeno temporalesco abbattutosi nel pomeriggio odierno nel Perugino (centro e periferia), si registrano numerosi interventi in corso e in coda (circa una settantina) per allagamenti, alberi/rami caduti e pericolanti, messe in sicurezza. Stanno operando quattro squadre e relativi automezzi».

Il maltempo era atteso, così come le grandinate, e puntuale lunedì pomeriggio è arrivato, colpendo diverse zone del territorio regionale. Nei modi che quest’estate quasi sempre torrida, ci ha abituati. Quindi danni, allagamenti, alberi caduti e super lavoro per vigili del fuoco e forze dell’ordine.