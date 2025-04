Il 15 aprile alle 18, nella sala Capitini di Marsciano, verrà presentato il libro ‘La voce di Iside’, un’indagine sui turbamenti, le inquietudini e i malesseri della Generazione Z a cura della giornalista, conduttrice e scrittrice Claudia Conte, sensibile ai temi sociali al punto da essere insignita del titolo di Ambasciatrice di Pace. Un volto giovane, ma autorevole per parlare di giovani non solo ai giovani.

Annuncio Pubblicitario

Nel libro l’autrice racconta quanto si rispecchi nella protagonista, che supera le sue fragilità seguendo una vocazione sincera che la spinge a spendersi per gli altri. La 18enne del libro, infatti, a causa della pandemia e di una serie di problemi familiari, si è isolata in un mutismo selettivo. Sarà il volontariato a darle una nuova speranza. «Costruire una comunità coesa fondata sui valori del rispetto – evidenzia il sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno Emanuele Prisco – credo emerga fortissimamente nel libro di Claudia Conte, sempre molto impegnata su questi temi. ‘La voce di Iside’ è un racconto positivo che manda un messaggio di speranza. Ma accanto alla speranza serve un lavoro fatto ogni giorno nelle scuole, nella società, nella riqualificazione urbana delle periferie, nella costruzione di una cultura della legalità, del rispetto per le persone, per la donna. Questa è la chiave di svolta nella costruzione di una cultura condivisa contro i femminicidi, le violenze, il bullismo, contro ogni tipo di di prevaricazione».