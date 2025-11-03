Quest’anno il Natale in Umbria avrà un fascino speciale. Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, all’interno delle mura medievali di Massa Martana, tornerà ‘Presepi d’Italia – Mostra nazionale del presepe artistico’, giunta alla sua ventiduesima edizione e promossa dall’Associazione turistica Pro Massa Martana Aps. Un evento ormai riconosciuto tra le tre rassegne presepiali più importanti del Paese.

L’edizione 2025 sarà dedicata a San Carlo Acutis, il giovane beato di Assisi canonizzato lo scorso 7 settembre, e avrà come protagonista un’imponente opera di ghiaccio che promette di incantare grandi e piccini. Il presepe di ghiaccio, ispirato alla figura del ‘Santo millennial’, occuperà oltre dieci metri quadrati e sarà realizzato con 30 quintali di ghiaccio scolpito, mantenuto a una temperatura di –17°C per l’intera durata della mostra. Una scultura che, illuminata da giochi di luce, sembrerà brillare come se fosse attraversata da un milione di riflessi.

L’opera, ideata dal grafico Eraldo Marini di Assisi, sarà ospitata in una nuova e suggestiva sede accanto alla chiesa parrocchiale di San Felice, grazie alla collaborazione della parrocchia di Massa Martana, che ha messo a disposizione gli spazi. Un progetto ambizioso e spettacolare, tanto da essere già candidato all’Oscar del presepe più bello del Natale 2025.

Accanto al presepe di ghiaccio, la mostra proporrà anche presepi artistici tradizionali, realizzati dai migliori maestri presepisti italiani, oltre a opere scultoree e ceramiche ispirate alla Natività, frutto del lavoro di grandi artisti e artigiani. «L’arte è il valore aggiunto di Presepi d’Italia – sottolineano dall’Associazione turistica Pro Massa Martana Aps – ed è ciò che da sempre rende unica la manifestazione, capace di unire fede, creatività e bellezza in uno scenario da fiaba». Passeggiando tra le vie e le piazze del borgo, riconosciuto tra i ‘Borghi più belli d’Italia’, i visitatori saranno immersi in un’atmosfera calda e accogliente: fuochi accesi, luci soffuse, melodie natalizie e un’ambientazione che sembra uscita da una cartolina di Natale.

L’edizione 2025 della mostra è organizzata con il determinante apporto di Ennio Passero, ideatore e storico curatore della manifestazione, e con la collaborazione dei volontari della Pro loco. L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Umbria, della Diocesi di Orvieto-Todi, del Comune di Massa Martana e della parrocchia di San Felice. A completare il percorso, i visitatori potranno scoprire anche il Museo italiano presepi d’arte, inaugurato lo scorso anno presso l’antico convento francescano di Santa Maria della Pace: un luogo unico in Umbria, dove le rappresentazioni della Natività diventano autentiche opere d’arte.