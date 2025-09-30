Quattro appuntamenti in nove giorni per un viaggio che intreccia teatro, musica e memoria. Si apre giovedì 2 ottobre alle 21.15 al teatro Consortium di Massa Martana l’edizione 2025 del MassamARTanaFestival, organizzato dall’associazione culturale Magazzini artistici, guidata da Francesco Verdinelli e Germano Rubbi, in collaborazione con il Comune di Massa Martana.

Il primo spettacolo in programma è ‘Ismene racconta Antigone’ di Colm Tóibín, liberamente tratto dall’Antigone di Sofocle, con adattamento e regia di Carlo Emilio Lerici. Sul palco Francesca Bianco ed Eleonora Tosto (al canto), con Matteo Bottini alla chitarra. Una produzione del Teatro Belli che propone una rilettura contemporanea del mito classico, attraverso gli occhi della sorella di Antigone.

Il festival proseguirà domenica 5 ottobre alle 17.30 con il concerto ‘Wish you were here’, ideato da Paolo Scappiti e prodotto dal Collettivo Musicateatro 1971 di Terni, in occasione del 50° anniversario dell’album dei Pink Floyd. Giovedì 9 ottobre alle 21.15 sarà la volta di ‘Guida pratica per coppie alla deriva’ (Sexy Laundry) di Michele Riml, con Danila Stalteri e Massimiliano Vado, per la regia di Nicola Pistoia. Una produzione StArtLab che mescola ironia e introspezione. Gran finale domenica 11 ottobre alle 17.30 con ‘Amando.. sognando. Pino Daniele’, spettacolo musicale dedicato all’artista napoletano.