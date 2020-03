Mercoledì il flashmob nazionale è per Dante

Un appuntamento per sentirsi più uniti sì, nel nome – questa volta – della più alta cultura e dei sentimenti più profondi. Alle ore 18 di mercoledì, infatti, per celebrare la Giornata mondiale di Dante anche in tempo di coronavirus, tutti sono invitati ad aprire le proprie finestre e leggere insieme le parole del Sommo Poeta su Paolo e Francesca. Per l’occasione è stato divulgato un video (GUARDA QUI) e le parole si trovano alla fine del filmato. Per condivdere l’idea o saperne di più è possibile seguire l’hashtag #stoacasaconDante nei social o visitare il sito della Società Dante Alighieri. Il VIDEO è stato realizzato dall’attivissimo comitato di Terni della Società Dante Alighieri ed è così piaciuto al ‘nazionale’ che è stato persino messo come commento al discorso del presidente della Dante Alighieri, Andrea Riccardi, intervenuto martedì mattina in diretta su Rai Uno.

