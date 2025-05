Mercoledì sera la sfilata dei carri del Cantamaggio ha animato le vie del centro di Terni. I sei giganti di cartapesta in concorso (più il celebre carro delle penne de ‘Lu Riacciu’) si sono mossi da piazza Dante per poi proseguire lungo via della Stazione, piazza e corso Tacito per poi arrivare in piazza Europa. Hanno partecipato il gruppo maggiaiolo di Acquasparta ‘Oltre la gabbia: la forza di scegliere la libertà’; il gruppo Polymer-Sabbione-Pallotta Centro Socio culturale Polymer ‘La vita è ‘na giostra’; il gruppo maggiaiolo di Montecastrilli – Maceole – Comunità Incontro ‘No more war’. Inoltre il gruppo maggiaiolo ‘Aics Terni e Asd Il Salice’ ‘Natura contro’; il gruppo giovani maggiaioli arronesi ‘Alta Marea’; il gruppo maggiaiolo ‘Riacciu’ ‘Na Primavera da favola’ e naturalmente l’immancabile ‘carro delle penne’ sempre a cura del gruppo ‘Riacciu’.

