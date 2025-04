La prudenza non è mai troppa quando di mezzo ci sono le prime giornate festive di primavera, tra voglia di gite all’aria aperta e attività turistiche in allerta. Ma dopo giorni in cui i modelli previsionali erano tutt’altro che univoci – rendendo complicato il lavoro dei meteorologi – sembra delinearsi, anche se non ancora completamente, l’andamento delle condizioni meteo per Pasqua e Pasquetta in Umbria: bel tempo, salvo qualche annuvolamento, nella giornata di domenica, locali rovesci pomeridiani lunedì.

Andando per gradi, come riporta Michele Cavallucci dello staff di Perugia Meteo, in Umbria venerdì è prevista nuvolosità variabile con probabilità di locali rovesci, via via più probabili con il passare delle ore nelle zone interne appenniniche, con attenuazione dei fenomeni in serata. Sabato sarà invece la giornata migliore del periodo pasquale, con cielo sereno o poco nuvoloso, nebbie al mattino nelle pianure e nelle valli e temperature in aumento nei valori massimi, in lieve calo in quelli minimi.

Nella giornata di Pasqua è invece prevista nuvolosità variabile con la possibilità – ma molto bassa – di qualche locale e debole piovasco durante la giornata, soprattutto sulle regioni occidentali e Alto Tevere. Dunque la Pasqua dovrebbe trascorrere sostanzialmente asciutta, tranne eventuali variazioni dell’ultima ora nei modelli. Andrà peggio invece lunedì: a Pasquetta la nuvolosità sarà ancora variabile, più intensa nelle ore pomeridiane, con la possibilità di locali rovesci o brevi temporali, più probabili lungo la dorsale appenninica e zone pedemontane.