Miranda: domenica 17 luglio gli chef sono i bambini

Ristorante Cassiopea Momagno, associazione ‘Miranda nel Cuore’ e Comune di Terni – che patrocina l’iniziativa – insieme per una giornata dedicata ai bambini, domenica 14 luglio, presso il locale di Miranda. L’iniziativa, ribattezzata ‘Piccoli Chef’, prevede uno stage gratuito con introduzione alla panificazione e alla pizzeria riservato a bambini fino a 10 anni di età. I partecipanti si divertiranno a preparare pizza e pasticcini, aiutati da chef e pasticceri di Cassiopea e in collaborazione con ‘Miranda nel Cuore’. L’appuntamento è alle ore 17.30 presso il ristorante di Miranda, con inizio alle ore 18. La giornata si concluderà con la cena – gratuita per i piccoli chef, 30 euro gli accompagnatori con menù fisso – al termine della quale verranno gustate le specialità preparate dai piccoli chef. Per info e prenotazioni: 331.5923857.

