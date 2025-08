Si è tenuto domenica 27 luglio il primo dei tre appuntamenti voluti dall’Asd MEV di Montecastrilli in collaborazione con l’Asd Centro studi karate Wado Rya di Avigliano Umbro, per creare momenti di sport – nel segno delle arti marziali -, socialità e solidarietà, con particolare riferimento a gesti di sostegno alla famiglia del 45enne Tonino Tomassini, padre di famiglia originario di Collicello (Amelia) venuto a mancare nei giorni scorsi.

La prossima delle tre giornate di iniziative messe in campo dalle due associazioni, è in programma per sabato 9 agosto, mentre la terza deve essere ancora stabilita ma si terrà, probabilmente, tra la fine di agosto ed i primi giorni di settembre. Il luogo scelto è un contesto naturale di assoluto pregio, il ‘bosco di Frainetto’ (o della Cesa), messo a disposizione dal Comune di Montecastrilli. «Un luogo di autentica pace – spiegano gli organizzatori -, immerso in un bosco di una particolare specie di quercia e che contiene un campo di calcio in erba circondato da piante secolari».

Il 27 luglio, il maestro 9°Dan Francesco Romano Bonizi – incaricato dalla Asd MEV – ha intrattenuto i presenti sulla storia essenziale delle arti marziali giapponesi, iniziando dai primi rudimenti dello Iai Jutsu (arte della spada in duello), passando poi ai fondamentali del Chanbara Sport, moderna derivazione del Kendo nata nel 1971 ad opera del maestro Tetsundo Tanabe ed approdata in Italia soltanto nel 1998. Le armi tradizionali furono sostituite da armi leggere e sicurissime che richiedono quale unica protezione una maschera, e le tecniche derivano dalle discipline tradizionali, eseguite in massima rapidità senza alcun rischio di traumi.

Il secondo appuntamento del 9 agosto vedrà presente, oltre al maestro Bonizi, un suo allievo storico: il maestro 6°Dan Roberto Appetecchi che vanta numerosi Titoli nazionali e internazionali. Sarà inoltre presente il maestro Cristiano Pioli, responsabile tecnico di un ottimo settore di kick boxing. Con loro, oltre alla tecnica di spada e di Chanbara Sport, si terranno elementi di karate Wado Ryu ed interstile e di kick boxing. Dagli organizzatori giungono ringraziamenti, fra gli altri, a Micol Carrino (presidente del MEV) ed alla maestra 6°Dan Annarita Berretta (presidente della Asd centro studi karate Wado Ryu) «per il grande lavoro svolto per la realizzazione di questi eventi».