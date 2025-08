Un intero weekend dedicato all’eccellenza del vino e ai suoi legami con la gastronomia, la musica, l’arte e il territorio. Dal 19 al 21 settembre 2025 torna Enologica Montefalco – Abbinamenti, l’atteso evento organizzato dal Consorzio tutela vini Montefalco e da La strada del Sagrantino, con il contributo del Complemento di sviluppo rurale e il patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Montefalco.

Tre giorni di appuntamenti diffusi in uno dei borghi più belli d’Italia, tra piazze, chiostri, cantine, musei e ristoranti, con il vino come protagonista assoluto in un dialogo continuo con i sapori, i suoni e i paesaggi dell’Umbria. Saranno oltre 30 le cantine partecipanti: dai nomi storici come Arnaldo Caprai, Scacciadiavoli e Antonelli San Marco, fino alle realtà più giovani e dinamiche del territorio di Montefalco e Spoleto, per una panoramica completa sulla produzione enologica dell’area.

Cuore pulsante dell’evento sarà il suggestivo Chiostro di Sant’Agostino, dove sabato e domenica dalle 11 alle 19.30 sarà possibile degustare i vini delle cantine umbre, incontrare i produttori e lasciarsi guidare da sommelier esperti in veri e propri viaggi sensoriali. Ma il programma va ben oltre il calice: sono previsti show cooking con grandi chef e artigiani del gusto, aperitivi al tramonto nei vigneti, esperienze in cantina, laboratori per bambini, caccia al tesoro, trekking tra i filari, concerti serali ed eventi musicali, oltre a visite guidate per scoprire i tesori storici e paesaggistici di Montefalco.

Il tema dell’abbinamento non riguarda solo cibo e vino, ma anche la connessione tra cultura, convivialità, natura e territorio. Per questo, nei ristoranti aderenti, sarà possibile trovare piatti in abbinamento ai vini Doc e Docg del comprensorio, per un’esperienza di gusto completa. Le prenotazioni per tutte le attività sono già aperte e resteranno disponibili fino alle 13 di venerdì 19 settembre, salvo esaurimento posti. Dopo questa data sarà possibile prenotare solo direttamente in loco, presso le location degli eventi, in base alla disponibilità residua.