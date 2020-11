Montefalco, per il bilancio il prefetto nomina il commissario

La nota è della prefettura di Perugia e certifica l’arrivo del commissario – di nomina prefettizia – finalizzato alla stesura del bilancio di previsione del Comune di Montefalco. Un’amministrazione alle prese da tempo con problematiche finanziarie e contabili che, in casi del genere, prefigurano il dissesto.

La nota

«Il prefetto Armando Gradone ha nominato il dottor Marco Belloni, dirigente di II fascia in servizio presso la prefettura di Perugia, commissario ad acta per la predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2020/2022 del Comune di Montefalco, da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale. La nomina del commissario ad acta si è resa necessaria essendosi verificata la fattispecie prevista dall’articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, considerato che la giunta comunale non ha predisposto lo schema di bilancio di previsione da sottoporre al consiglio entro il termine del 31 ottobre 2020».

La legge

L’artcolo citato dalla prefettura riporta che «nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l’organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio».