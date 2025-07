Tutto pronto a Montefranco (Terni) per la 18° edizione della sagra della ‘Pizza sotto lu focu’, fatta di serate culinarie ma anche nel segno del divertimento, della cultura locale, della bellezza della Valnerina ternana e dello stare insieme. L’appuntamento è dal 18 al 27 luglio e dal 31 luglio al 3 agosto. Fra le novità gustose dell’edizione 2025, organizzata come di consueto dall’ASD Montefranco, la pizza con la mortadella: semplice, fragrante, per tutti. In tema di eventi, dal 31 luglio al 3 agosto torna anche la mostra ‘Il ‘900 a Montefranco’, vero e proprio tuffo nel passato per riscoprire oggetti, abiti, immagini e storie che raccontano un secolo di vita del paese.