Morti e infortuni sul lavoro: «Sconfiggere insieme questa piaga»

Condividi questo articolo su

















«Fermare la strage nei luoghi di lavoro». Questo il messaggio lanciato da Cgil, Cisl e Uil lunedì mattina in occasione del presidio di fronte alla prefettura – dalle 10.30 alle 12 – per «costringere il paese e il governo a riflettere sul drammatico bilancio dei morti sul lavoro». Al 31 marzo erano già 185.

TERNI, OPERAIO 38ENNE GRAVE DOPO INFORTUNIO ALLA TECNAMAC

TERNI, INFORTUNIO ALLE MANI PER OPERAIO AST

Le richieste

Alla base delle richieste del sindacato c’è il raggiungimento di un «accordo per la sicurezza tra esecutivo, enti locali, enti preposti e parti sociali; condizionare le risorse del Pnrr destinate alle imprese al rispetto dei contratti e delle norme su salute e sicurezza, con la previsione di una patente a punti; formazione e assunzioni per garantire prevenzione, ispezioni e controlli; valorizzare la contrattazione e rafforzare la rappresentanza sindacale in tutti i luoghi di lavoro. Alle iniziative di oggi seguirà una settimana di mobilitazione su tutto il territorio nazionale».

LA TRAGEDIA DI GUBBIO

L’incontro con il prefetto

I rapppresentanti dei sindacati hanno incontrato il prefetto Emilio Dario Sensi: «Gli abbiamo consegnato – le parole di Riccardo Marcelli, responsabile Cisl Terni – il documento nazionle Cgil,Cisl e Uil con i sette punti cardine della piattaforma che stiamo presentando a livello nazionale. In Umbria c’è preoccupazione, i numeri ci dicono che bisogna stare molto attenti rispetto ad altre parti italiane». A Sensi è stato chiesto di «allestire un tavolo istituzionale con la presenza degli ogani preposti ma soprattutto delle associazioni datoriali perché dobbiamo tutti insieme di sconfiggere questa piaga. Servono prevenzione e cultura per debellare il fenomeno degli infortuni e delle morti sul lavoro».