‘Omaggio a Terni’, una mostra di pittura, fotografia e recital di poesie dedicate alla città dall’11 al 19 settembre. L’organizzazione è della pro loco di Terni in collaborazione con la Bct: l’inaugurazione è fissata per giovedì pomeriggio alle 17.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30. «Propone opere pittoriche, fotografiche e scultoree degli artisti umbri dedicate – viene sottolineato – alla città di Terni alla sua storia e al suo territorio, a quei luoghi che sono simboli della città e che hanno fatto conoscere Terni e le sue bellezze culturali e paesaggistiche in tutta Italia. Nei giorni dell’esposizione sono in programma: il 15 settembre alle ore 16.30 l’incontro tra gli artisti presenti alla mostra con gli amici dell’arte e della poesia, con aperitivo: il 16 settembre alle ore 16.30 il recital di poesie in lingua e vernacolo, il 18 settembre alle ore 16.30 la presentazione di libri da parte degli autori».

La presidente della pro loco è Vilma Menghini: «Un omaggio degli artisti umbri alla nostra città che, con le loro opere, ne esaltano la bellezza paesaggistica, artistica e quei valori universali di pace e solidarietà di cui Terni è stata sempre promotrice. La mostra vuole rappresentare anche un incontro tra artisti, un momento di condivisione di esperienze e di dialogo culturale e sociale con la città».