La Cronoscalata della Castellana diventa ‘Super’. L’edizione numero 52, in programma dal 26 al 28 settembre, segna l’ingresso della storica gara orvietana nel calendario del Campionato italiano velocità montagna con il titolo di Super Cvm: sarà il 12° round per il nord e il 15° per il sud, con l’assegnazione di punti speciali per la classifica finale.

Sono 214 gli iscritti che si sfideranno sulle emozionanti curve che da Ciconia portano a Colonnetta di Prodo, in un weekend che si annuncia spettacolare. Giovedì 25 settembre partirà l’allestimento del paddock, mentre venerdì 26 alle 18.30, in piazza degli Aceri, si terrà la presentazione ufficiale dei piloti con la consegna simbolica della ‘chiave della città’ da parte del Comune di Orvieto e dell’associazione La Castellana. Sabato 27 sarà dedicato alle prove, domenica 28 dalle 9 il via alla gara in due manche.

La manifestazione è stata presentata mercoledì 24 settembre nella sala consiliare del Comune. A fare da padrino è stato Andrea Cordovani, direttore di Autosprint, che ha raccolto il testimone dal giornalista Pino Allievi, testimonial della passata edizione. Con lui erano presenti il presidente dell’associazione La Castellana, Luciano Carboni, il sindaco di Orvieto Roberta Tardani, l’assessore allo sport Piergiorgio Pizzo, il vicepresidente Luca Gnagnarini, la pilota Deborah Broccolini e il presidente di Aci Terni, Giorgio Natali.

Cordovani ha sottolineato il valore delle corse in salita e il prestigio conquistato dalla Castellana nel panorama motoristico nazionale: «Sfido chiunque a trovare altrove la passione che si vive in queste competizioni. Questo tracciato meriterebbe a pieno titolo di entrare nel circuito della Super Salita». Non sono mancati i riferimenti a grandi nomi passati per Orvieto, da Lualdi Gabardi a Nesti, fino a Simone Faggioli, recente vincitore della Pikes Peak.

Tra le novità di quest’anno anche il Trofeo Welcare, che premierà i piloti più meritevoli, e la nuova edizione del Memorial Attilio Broccolini, riservato alle categorie RS1600 e N1600, con oltre 30 iscritti. Confermata inoltre la collaborazione con il Comitato festeggiamenti di Ciconia e la possibilità di cimentarsi in corse virtuali grazie ai simulatori che saranno allestiti durante il weekend.

Il sindaco Roberta Tardani ha rimarcato il valore della manifestazione per la città: «La Castellana unisce Orvieto e trasmette valori di passione e coraggio. È un evento che rafforza l’identità cittadina e valorizza le eccellenze del nostro territorio». La gara sarà trasmessa in diretta su Aci Sport TV (Sky 228 e Tivùsat 52).