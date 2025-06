Rombi di motore, eleganza d’altri tempi e un’atmosfera di festa: tutto pronto per l’8° raduno di auto e moto d’epoca (e non), in programma domenica 29 giugno a Casteltodino (Montecastrilli), nell’ambito della 46° festa del paese. L’evento, giunto anche alla quarta edizione del memorial Lorenzo Marcelli, è diventato un appuntamento irrinunciabile per appassionati e collezionisti provenienti da tutto il territorio.

La giornata prenderà il via alle 8.30 presso gli impianti sportivi del paese, dove si svolgeranno le iscrizioni (quota di partecipazione 5 euro) e sarà offerta la colazione ai partecipanti. Alle 10, il corteo partirà per un percorso panoramico di circa 60 chilometri, alla scoperta del territorio circostante. Dopo il tour, la carovana farà ritorno a Casteltodino per un aperitivo alle 12.30 presso lo storico Palazzo Di Massa, seguito dal pranzo (su prenotazione, 20 euro) alle 13, sempre nella suggestiva cornice del Palazzo. Non mancherà il momento delle premiazioni: sarà infatti assegnato il premio alla moto e all’auto d’epoca più bella, un riconoscimento simbolico ma sempre molto atteso. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare: Matteo Fabrizi (333.4142174); Egidio Lenticchia (349.1864270); Emanuele Capradossi (328.9188062).