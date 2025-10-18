Il MovieLife Film Festival, nella terza giornata di domenica 19 ottobre, proporrà una masterclass con l’attore Nicolas Porcelli (ore 18.30). L’attore italo-americano di New York racconterà la sia esperienza tra recitazione e produzione: ha recitato in serie tv come ‘The New Pope’ di Paolo Sorrentino, attualmente è in post-produzione di una pellicola girata in Umbria (‘Fade Away’) ed è fondatore e presidente del ‘The International Theater Of Italy’, una compagnia internazionale dove si terranno seminari di recitazione, regia, sceneggiatura e drammaturgia. Il fotografo Francesco Francia incontrerà il pubblico con una masterclass dal titolo ‘La luce al servizio dell’atmosfera’; Michele Santonastasi svelerà i dettagli del trucco cinematografico. L’evento è ospitato da Bac-Borgo arti Collescipoli. Continuerà anche la proiezione dei quindici cortometraggi finalisti, che possono visti e votati anche online sul portale Mauxa.com.