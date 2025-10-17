Entra nel vivo oggi la prima edizione del MovieLife film festival, la nuova rassegna ternana che unisce cinema, arte e formazione in un percorso diffuso tra il Bac – Borgo arti Collescipoli e la Biblioteca comunale di Terni. Un progetto che nasce per creare un punto di incontro tra professionisti, artisti e pubblico, con un programma che intreccia proiezioni, mostre, masterclass e spettacoli.

Protagonisti di questa prima giornata – venerdì 17 – sono i quindici cortometraggi internazionali in concorso, visibili anche online sul portale Mauxa.com, che offriranno una panoramica ampia di stili, temi e linguaggi cinematografici. Arrivano da Italia, Stati Uniti, Portogallo, Francia, Belgio, Svizzera e Germania: tra i titoli più attesi A Better Half di Marco Calvani, con la premio Oscar Marisa Tomei, Test Drive con George Gallagher (serie 1923), Pelican con Nicolas Porcelli (The New Pope), Kasteel con *Annick Van Couwenberghe (Dertigers) e WTF Davos, satira politica di Knight TV. In gara anche Quando soffia il vento di Mauro Cerminara, interpretato da Ettore Bassi, insieme ad altre produzioni europee e italiane, da Gerione di Nicola Scamarcia a Balleremo ancora sulla via della libertà di Ideo Grossi.

A completare la giornata il vernissage della mostra ‘Figurazione senza tempo’, curata da Fabrizio Borelli e dedicata alla collezione Contagion_Nft: trenta tavole metafotografiche che ruotano intorno alla figura dell’encefalo umano come simbolo di pensiero e identità. L’esposizione rientra nel progetto artistico Assoluti d’ombra, che si concluderà il 25 ottobre con uno spettacolo teatrale dedicato al tema delle ombre. Nei giorni successivi – fino al 25 ottobre – il festival proporrà masterclass e incontri con professionisti come Cinzia Broccucci, Francesco Francia, Nicolas Porcelli, Riccardo Leonelli, Marta Sorba e Daniele Ballo, con l’obiettivo di intrecciare formazione e creatività.

A valutare i cortometraggi sarà una giuria di rilievo internazionale: Giuseppe Bonifati, attore in All the Money in the World di Ridley Scott e Ferrari di Michael Mann; Paolo Maria Spina, produttore di From Ground Zero, film entrato nella shortlist degli Oscar; Nicole Muji, fondatrice del French Riviera Film Festival di Cannes; e Yvonne Sciò, attrice e regista dei documentari Womeness e 7 Women.

La giornata conclusiva, in programma il 25 ottobre alla Biblioteca comunale di Terni, includerà la premiazione dei cortometraggi, la consegna degli attestati delle masterclass e la chiusura artistica tra performance musicali, momenti teatrali e una sfilata ispirata al mondo del cinema, fino al Movie party conclusivo. Il pubblico potrà votare online il proprio corto preferito sul sito www.mauxa.com/movielifefestival, mentre la giuria tecnica assegnerà i premi per miglior regia, interpretazioni, sceneggiatura, colonna sonora e fotografia.

Organizzato dall’Associazione Amici di Pietro, in collaborazione con Mauxa.com e Argo s.c.a.r.l., il MovieLife Film Festival punta a diventare un appuntamento annuale dedicato alla cultura visiva e alla creatività contemporanea, valorizzando al tempo stesso il patrimonio culturale del territorio ternano.