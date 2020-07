Mozart a Terni, si scaldano i motori

Sabato 11 luglio alle ore 19 presso il Caffè Rendez Vous di Terni verrà presentato il progetto artistico e storico ‘1770 Mozart a Terni – Le giornate di Mozart’. Nato da un’idea del regista Matteo Corrado, ha come obiettivo la realizzazione di una rievocazione storica destinata a proseguire negli anni. Nell’occasione verrà presentato un musical originale sul grande musicista austriaco.

La rievocazione

«Siamo nella seconda metà del ‘700 – riporta la nota – e in questo periodo l’attività dei musicisti cambia: per la prima volta nella storia il loro ruolo assume quello di libero professionista, che rivendica la propria autonomia creativa e non è più alle esclusive dipendenze delle corti e delle attività liturgiche. Mozart viveva in un mondo che era al tempo stesso molto più piccolo e molto più grande di quello attuale, piccolo perché interi continenti erano di fatto irraggiungibili, grande perché gli spostamenti erano incomparabilmente più difficili e più lenti (in un’intera giornata non si riusciva a coprire più di settanta-ottanta chilometri). Nessun altro musicista del suo tempo viaggiò quanto Mozart. Si muoveva in carrozza, con familiari, vari bagagli e alcuni strumenti musicali. In uno dei loro viaggi, con partenza da Roma, i Mozart si fermarono a Terni, provenienti da Civita Castellana. Il giorno 11 luglio 1770, di giovedì verso il tramonto, la carrozza arriva a Terni percorrendo la Flaminia (entrando in città dall’attuale via Roma). Il padre Leopold e Amadeus viaggiavano facendo tappa a Spoleto, Foligno, Tolentino, Loreto per poi proseguire per Bologna».

Il musical e gli eventi

«Nel mese di luglio 2020 era in programma la presentazione di questo evento con il patrocinio del Comune di Terni e della Confcommercio – spiegano gli organizzatori – ma purtroppo gli accadimenti sanitari e di emergenza hanno fatto rimandare al prossimo anno la realizzazione del progetto». Nella conferenza stampa di presentazione, con intervento artistico a sorpresa, verrà illustrato e descritto il programma dettagliato del luglio 2021. Nella primavera del prossimo anno verrà presentato in alcuni teatri umbri il musical ‘ I met Mozart’ che poi approderà a Terni l’11 luglio 2021. Nei due giorni precedenti, 9 e 10 luglio, verranno presentati concerti e cortei storici con circa 200 costumanti.

In campo

Il cast del musical annovera tra i protagonisti: Paolo Idolo, Nini Salerno, Ketty Rosselli, Valeria Farinacci. Tra i personaggi principali, altri cantanti e artisti del territorio ternano: Mauro Antonelli, Alex Gentili, Benedetta Maurini, Ilaria Pileri, Martina Broggi, Claudia Carletti, Massimiliano Ratini, Melissa Barbaccia, Vittorio Vetturani e Minea Coccioni. Regia, testo, coreografie e soggetto sono di Matteo Corrado. Adattamento testi canzoni e ‘vocal coach’: Fabrizia Luchetti. Le musiche, oltre che di W.A. Mozart, sono di Cristian Susanna e Lee Curreri. La segreteria organizzativa è curata da Ombretta Dezi, l’organizzazione e relazioni esterne da Fabrizio Tetti, i costumi da Arianna Sartoria, Jonny Giancamilli, la produzione è dell’associazione culturale Orion.