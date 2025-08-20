Si terrà venerdì 5 settembre, alle ore 21 presso il teatro romano di Carsulae (Terni), lo spettacolo teatrale e musicale ‘Metti una sera a cena’: ideato da Fabrizio Longaroni, l’evento unisce musica e cibo nel grande cinema d’autore.

«Il cibo, elemento vitale della nostra esistenza – spiega Longaroni – è arte, come il cinema, come la musica. Insieme alla mia band, nella magnifica cornice del teatro romano di Carsulae, compiremo un viaggio sensoriale che unirà le tre arti, andando alla ricerca di sfiziose ricette tra le scene di grandi film d’autore, gustandone storie e curiosità, ricevendo preziose indicazioni nutrizionali e sublimando il percorso con l’ascolto delle meravigliose colonne sonore di quei capolavori cinematografici». I biglietti sono disponibili presso la biglietteria Terni Centro (corso Vecchio 229) o sul circuito Ticketitalia (https://ticketitalia.com/metti-una-sera-a-cena-1?search=metti%20una).