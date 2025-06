Una serata di musica, tradizione e comunità. Giovedì 12 giugno alle 21.15, l’auditorium San Michele Arcangelo di Cesi, all’interno dello storico palazzo Contelori, ospiterà il concerto del Corpo Bandistico ‘Tullio Langeli’ di Cesi e Terni, un appuntamento per tutti gli amanti della musica e della cultura locale.

L’evento, aperto al pubblico e a ingresso gratuito, vedrà protagonisti i musicisti della storica banda, che da decenni rappresenta un punto di riferimento per la vita culturale e sociale del territorio ternano. Il programma della serata sarà ampio e coinvolgente: dai grandi classici della tradizione bandistica italiana alle celebri colonne sonore, fino ad arrangiamenti moderni e composizioni originali per banda, in un percorso musicale capace di emozionare spettatori di ogni età.

Sotto la direzione del maestro Renato Settembri, la banda renderà omaggio all’eredità culturale di Tullio Langeli, figura carismatica e indimenticabile per la comunità locale, insieme a tutti i maestri che nel tempo si sono avvicendati alla guida dell’ensemble. «La musica è un linguaggio universale che unisce le persone. Questo concerto – evidenzia Ilaria Valentini, presidente dell’associazione – vuole essere un momento di condivisione e di festa, aperto a tutti, giovani e meno giovani».

Il Corpo Bandistico rivolge «un sentito ringraziamento ai soci, ai volontari, al Comune di Terni e alla Pro Loco di Cesi per il sostegno e la collaborazione che rendono possibile la realizzazione di eventi come questo, capaci di valorizzare il patrimonio culturale e di rinsaldare il senso di appartenenza alla comunità».