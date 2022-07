Musica e solidarietà al Festival Federico Cesi

Dieci eventi di musica classica eseguiti in location a cielo aperto e palazzi seicenteschi con performer di fama mondiale, tra Terni, Acquasparta, Montecastrilli e San Gemini. È la 15° edizione del Festival Federico Cesi, organizzato dall’associazione Fabrica Harmonica, che ha preso il via il 1° luglio e sarà in scena fino al 25 agosto.

La Sinfonia n. 9 di Beethoven

«Punta di diamante di questa edizione sarà l’esecuzione della Sinfonia corale n. 9 op. 125 di Ludwig Van Beethoven per soli, coro e orchestra, che rappresenta – ha spiegato il direttore artistico del Festival Annalisa Pellegrini – senza dubbio l’opera più impegnativa e simbolica del compositore, il lascito più significativo pochi anni prima della sua morte. Una produzione imponente, in programma mercoledì 20 luglio alle 21.30 all’anfiteatro romano di Terni, che coinvolgerà oltre 130 musicisti con 3 formazioni corali preparate da Maria Cristina Luchetti ed Annalisa Pellegrini. Si esibiranno i cori Cantoria Nova Romana, San Francesco d’Assisi di Terni, Novum Convivium Musicum; l’Orchestra Internazionale di Roma; ed un cast internazionale dei solisti con Giorgia Costantino (soprano), Aleksandra Papenkova (contralto), Stefano Latini (tenore), Vladimir Jindra (baritono). Il tutto sarà concertato e diretto dal maestro Antonio Pantaneschi. Uno spettacolo, ad ingresso libero, organizzato in collaborazione con il Comune di Terni e con Unitalsi – Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali Terni, a cui andrà il ricavato della raccolta fondi promossa durante il concerto».

Il programma completo

Dopo il concerto di mercoledì 20 luglio a Terni, la manifestazione proseguirà lunedì 25 luglio alle 21.30 a palazzo Cesi ad Acquasparta con ‘Follia Barocca’, musiche di Corelli, Bach, Telemann e Vivaldi con Giuseppe Nova al flauto e Maurizio Fornero al cembalo. Venerdì 29 luglio alle 21.30 in piazza Umberto I a Montecastrilli ci sarà ‘Di scena… e di danza’. KaleidoTrio e Yuri Ciccarese al flauto, Raffaele Bertolini ai clarinetti e Gianni Fassetta alla fisarmonica eseguiranno musiche di Morricone, Rota, Verdi, Rossini, Brahms e Piazzolla. Lunedì primo agosto alle 21.30 a palazzo Cesi ad Acquasparta andrà in scena ‘Il quintetto d’archi’ con gli archi dell’Ensemble Lirico Italiano che daranno vita ad arie di Schubert e Perosi. Giovedì 4 agosto alle 21.30 il teatro comunale di San Gemini, invece, ospiterà il concerto dal titolo ‘Age & Scarpelli suite’, musiche e immagini dai film della grande commedia all’italiana. Ad eseguirlo il Felix Ensemble con Catia Capua al pianoforte, Riccardo Bonaccini al violino, Matteo Scarpelli al violoncello, Diego di Paolo al contrabbasso e M. De Lucia alla batteria. Venerdì 12 agosto alle 21.30 palazzo Cesi ad Acquasparta accoglierà ancora un altro appuntamento: quello con le ‘Le stagioni dell’angelo’ con musiche di Piazzolla e Bosso. Ad esibirsi il ‘Bosso Tango Concept’ con Ivana Zecca al clarinetto, Davide Vendramin al bandoneón, Jorge A. Bosso al violoncello e Paolo Badini al contrabbasso. Penultimo concerto sarà quello in programma giovedì 18 agosto alle 21.30 al teatro comunale di San Gemini con la ‘Musica Sefardi Hoy’, musiche tradizionali sefardite. Salirà sul palco il gruppo ‘Durme’ composto dalla voce di Ana Corellano, dal piano di Enrique Lleida, dalle percussioni di Santiago Lleida e dal clarinetto e dal sax di Fernando Lleida. A chiudere il Festival il concerto in programma giovedì 25 agosto alle 21.30 nella chiesa di San Nicolò a Montecastrilli. Protagonisti i ‘Percorsi Barocchi’, passacagli, sonate e mottetti da Napoli a Venezia con ‘Lo Scrigno Musicale’, gruppo formato da Rosa Montano (mezzosoprano), Vincenzo Corrado ed Egidio Mastrominico (violini) e Fabio Espasiano (organo).