di M.L.S.

Narni torna a ospitare ‘Le vie del cinema’. La rassegna di cinema restaurato diretta da Alberto Crespi e organizzata, su iniziativa del Comune di Narni, con la collaborazione del Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, Cineteca di Bologna, Unidis e con la Scuola Internazionale di Comics di Roma, giunge quest’anno alla trentunesima edizione. L’evento è in programma dal 4 al 9 agosto a Narni Scalo con tanti ospiti e film restaurati.

Ad aprire la rassegna sarà il Briccialdi Sax Quartet con un’esperienza immersiva nelle colonne sonore attraverso le musiche di grandi compositori come Morricone, Rota, Piazzolla, Gershwin, H. Mancini eseguite da una formazione cameristica composta da soli sassofoni. Anche quest’edizione proporrà una ricca selezione di film di recente recupero proiettati ogni sera a partire dalle ore 21 sul grande schermo allestito nel parco pubblico ‘Bruno Donatelli’ di Narni Scalo, a ingresso gratuito.

Prosegue il rapporto con la Cineteca Nazionale, che si occupa della conservazione e del restauro dei film italiani all’interno del Centro Sperimentale di Cinematografia. I cinque restauri della Cineteca che verranno proiettati quest’anno propongono titoli da riscoprire. In rassegna anche un film straniero: per rendere il dovuto omaggio a un genio assoluto come David Lynch, scomparso nel gennaio del 2025, verrà proiettato ‘Una storia vera’ nella copia restaurata dalla Cineteca di Bologna. Proprio questo film aprirà la rassegna il 4 agosto.

Martedì 5 agosto, sarà proiettato ‘La visita’ di Antonio Pietrangeli, ospite Piera Detassis, giornalista e critica cinematografica italiana. Si prosegue mercoledì 6 agosto con la proiezione di ‘Questi Fantasmi’ di Eduardo De Filippo, presentato al pubblico da Sergio Bruno, Responsabile dell’Area preservazione e restauro del CSC – Cineteca Nazionale e la curatrice del fondo De Filippo, Maria Procino. Giovedì 7 agosto verrà proiettato il film ‘Le ore dell’amore’ di Luciano Salce. A discuterne sarà il figlio del regista, Emanuele Salce. A presentare ‘La Notte’ di Michelangelo Antonioni venerdì 8 agosto sarà Luciano Tovoli, direttore della fotografia che ha più volte lavorato con il regista.

La rassegna parallela alla classica selezione di pellicole restaurate proporrà ogni sera su grande schermo a partire dalle ore 21 in un’ala laterale del parco pubblico una selezione di film animati dedicati ai più piccini. Anche quest’anno, per la quarta edizione consecutiva, Le vie del Cinema rinnova la collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Roma, coinvolgendo attivamente studenti nella realizzazione dell’identità visiva della manifestazione. La rassegna cinematografica si pone l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico alla fruizione di pellicole storiche italiane proposte in versione restaurata: coinvolte le classi più avanzate dei corsi di Graphic Design e Illustrazione coordinate dai docenti Franco Marconi e Sandro Mattioli.