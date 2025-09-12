Si terrà sabato 13 settembre, dalle ore 9 e per tutta la giornata presso il campo di volo ‘Palazzone’ di Narni (in via Flaminia Ternana) il primo incontro in Italia dedicato agli aerei ad ala rotante: si tratta di ultraleggeri con veri piloti, in particolare elicotteri e autogiro. Un evento unico che richiamerà velivoli da tutta la penisola. Alla manifestazione è prevista una partecipazione massiccia di piloti e appassionati, con la presenza dei principali produttori del settore che presenteranno le loro ultime novità tecnologiche. L’iniziativa sarà aperta gratuitamente a tutti i visitatori, offrendo l’occasione di conoscere da vicino mezzi e protagonisti di un settore in forte crescita.

