Narni, mostra di artisti dei centri diurni Usl 2 a Montalto di Castro

Esporranno le loro opere nei locali del Punto informazioni turistiche (Pit) del centro commerciale Tevere di Montalto Marina, gli artisti dei centri diurni Usl Umbria 2 del ternano. Lo rende noto la presidente della commissione pari opportunità del Comune di Narni, Maria Cristina Angeli, che ha organizzato l’iniziativa in accordo con l’assessore ai servizi sociali Silvia Tiberti e con il coordinatore dei centri. «La proposta è stata presentata dall’assessore alla cultura del Comune di Montalto di Castro, Silvia Nardi, e dalla responsabile del Pit di Montalto Marina, Maria Rosalba Carracoi, le quali hanno accolto positivamente l’idea». L’inaugurazione è prevista per il prossimo 22 luglio alle 17.

Arte e inclusione

‘Terre e tele’ è il titolo del progetto che coniuga arte e inclusione. «Questo è l’ultimo anno di mandato della commissione. Ci piaceva dare risalto – spiega la stessa Angeli – ai centri diurni con i quali siamo abituati a confrontarci e che cerchiamo di coinvolgere sempre nelle nostre iniziative. Riteniamo che un dialogo aperto e continuo sia importante per il loro inserimento nella quotidianità al di fuori dei Centri e far sentire gli utenti e le loro famiglie parte integrante e anello di unione di una comunità. Il coordinatore Usl Umbria 2 Emanuele Pasero e le educatrici dei centri, Cristina, Roberta e Stella, per nominare chi segue in particolare l’espressione visiva, ma naturalmente ci sono molte altre eccellenti figure professionali che sono molto attente ai percorsi personali degli utenti e a mettere in risalto le loro attitudini e capacità. Come commissione crediamo molto nel valore delle differenze e nell’arricchimento che le stesse danno all’intera comunità».

La mostra

La mostra verte su opere pittoriche fatte su tela dagli utenti del centro ‘Il Faro’ di Narni e la terra(cotta) usata dagli utenti di ‘Cirp Porchiano’. Sette gli artisti frequentanti i due centri di riabilitazione. Quattro gli artisti di Porchiano: Massimo Canali, Gianluca Bacci, Lara Ruco, Leonardo Sagramati, che nel corso degli anni hanno raccolto la suggestione offerta dalla tradizione di questi territori, legati fin dall’antichità alla lavorazione dell’argilla. Tre gli artisti che hanno realizzato le opere su tela per ‘Il Faro’: Serena Pierini, Patrizia Colasanti e Samuele Santirosi. I soggetti delle opere realizzate sono stati individuati tra quelli che durante lo sviluppo dei percorsi personali hanno rappresentato un momento riconoscibile all’interno dell’immaginario di ciascuno. Gli artisti che partecipano al progetto si stanno sperimentando da diversi anni attraverso il disegno e la pittura su tela e su ceramica, raggiungendo ormai una maturità artistico-espressiva adeguata al confronto con l’esterno e all’apertura di un dialogo con il pubblico.