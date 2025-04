«Un evento che si preannuncia coinvolgente e originale. Un vero e proprio spettacolo multimediale, che unirà musica dal vivo, parole e suggestioni visive. Attraverso l’uso di immagini in videoproiezione e interventi di videoarte, il racconto musicale sarà arricchito da atmosfere immersive e suggestioni contemporanee». Narni è pronta ad accogliere, domenica 4 maggio alle 21 al teatro Manini, il concerto di Carlotta. Carla Quadraccia, questo il suo vero nome, è nata e vive ad Amelia. Il concerto nasce, per il secondo anno consecutivo, con l’intento di celebrare il compleanno del teatro inaugurato proprio il 4 maggio 1856.

I referenti delle associazioni ‘Terni Città Futura’ e ‘Argoo’, organizzatori dell’evento, durante la presentazione dell’evento che si è svolta lunedì mattina nella sala del consiglio del Comune di Narni, hanno raccontato una coincidenza emersa durante l’organizzazione dell’evento: «Nel 1856, in occasione della festa del patrono, il teatro si aprì al pubblico per la prima volta con l’opera ‘La Traviata’. La prima donna di quella storica serata inaugurale fu Carlotta Carozzi Zucchi, famosa soprana che conquistò il pubblico al punto da meritare onori solenni e un ritratto inciso dal disegnatore Sella. Ironia del destino, a distanza di ben 169 anni, sarà ancora una Carlotta a celebrare quell’inaugurazione: se allora fu la voce lirica di Carlotta Carozzi Zucchi a incantare il teatro, oggi sarà la musica leggera di Carlotta a rendere omaggio alla storia e alla bellezza di questo luogo. Due generi diversi, ma con lo stesso spirito: la musica come viaggio emozionale capace di superare il tempo, trasmettendo emozioni senza confini».

‘Le nostre canzoni’, si propone come «un viaggio emotivo e visivo nella memoria collettiva, attraverso brani che hanno segnato intere generazioni, rivisitati con sensibilità e visione contemporanea. L’artista ripercorrerà le tappe della sua carriera insieme alla riproposizione delle canzoni che hanno segnato la colonna sonora di una intera generazione. Dalla profondità dei testi di Mogol, alla genialità narrativa di Franco Migliacci, passando per artisti come Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, o gli intramontabili 883, e molti altri ancora. Brani che tutti abbiamo cantato, e continuiamo a cantare, perché capaci di raccontare la vita, l’amore e le passioni. Sul palco Carlotta sarà accompagnata dalla sua band, composta da musicisti di grande esperienza e anche essi del territorio: Davide Pieralisi, Valter Sacripanti, Sandro Rosati e Alessandro Silvestrelli. Durante la serata, saliranno sul palco anche due ospiti d’eccezione: Antonella Bucci e Giuseppe Anastasi».

La serata servirà anche all’acquisto di un defibrillatore cardiaco, che i promotori dell’evento doneranno al Comune di Narni affinché venga installato proprio all’interno del teatro Manini, rendendo così il luogo ancora più sicuro per tutta la comunità. L’assessore alla cultura, Giovanni Rubini, ha espresso «grande orgoglio per l’iniziativa», sottolineando come eventi di questo tipo siano «fondamentali per mantenere vivo il patrimonio culturale della città».

I biglietti per il concerto sono ancora disponibili tramite il circuito TicketItalia; a Terni, presso tabaccheria Bacco e Tabacco in via Mancini e biglietteria Terni centro in corso Vecchio; a Narni, presso tabaccheria Sorelle Giacinti; ad Amelia, è possibile prenotare il biglietto presso il bar-tabaccheria SisterAct.