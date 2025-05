Tutto pronto per l’evento in cuffia organizzato da In Fitness – Sport per domenica 18 maggio (ore 10) all’interno del cuore pulsante delle Gole del Nera, a Narni. Sarà una camminata sportiva a ritmo di musica con stazioni di tonificazione lungo tutto il percorso. Si inizierà percorrendo l’ex linea ferroviaria fino ad arrivare al paese di Stifone, per poi proseguire nel ‘blue hole’ più bello d’Italia. I partecipanti avranno l’opportunità di fare un allenamento di gruppo in una cornice da sogno, proseguendo alla scoperta del piccolo e affascinante borgo lungo le sponde del fiume Nera. L’evento durerà circa un’ora e 15 minuti e sarà all’insegna del fitness adatto a qualsiasi età: «L’unica regola – spiegano gli organizzatori – è quella di divertirsi e vestirsi colorati». Il costo di partecipazione è di 10 euro e parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Il Collare D’Oro. Per info e prenotazioni è possibile contattare Leonardo (339.5956767), organizzatore di eventi in cuffia e istruttore di Walking Program.

1 of 4 - +