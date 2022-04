Nasconde sei etti di hashish in camera: 21enne arrestato

Lo hanno sorpreso con 28 grammi di hashish in auto in un primo controllo e, durante la perquisizione domiciliare, ne sono usciti fuori altri 578. Per un totale di oltre sei etti: i carabinieri delle stazioni di Tavernelle e Panicale hanno arrestato un presunto spacciatore italiano di 21 anni.

Il controllo

Il giovane in un primo momento è parso collaborativo poi, quando i militari gli hanno comunicato degli ulteriori approfondimenti, è andato in difficoltà. La perquisizione veicolare e personale ha portato alla luce oltre sei etti di hashish, in gran misura contenuta in un armadio della camera da letto e nella cassaforte. Il giovane è stato arresto in quanto ritenuto responsabile di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane si è rifiutato di sottoporsi ai test tossicologici ed è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica.