Natale a Terni: i commercianti di borgo Rivo fanno squadra e si pagano le luminarie

«Dare luce allo shopping natalizio». A borgo Rivo, uno dei quartieri di Terni a maggior densità di popolazione, i commercianti fanno gruppo con questo obiettivo: anche in quest’area ci saranno le luminarie per il periodo di Natale, già installate da giorni e pronte ad essere ‘attivate’ a stretto giro. Sono loro stessi ad averle pagata per dare maggior brio ad «una realtà di grande commercio attualmente in via di sviluppo che esula dal traffico cittadino». Bene, ma chi sono i coinvolti? Si parla di Via del Rivo Immobiliare, Equivalenza, Massarucci Gioielli, My Flowers, Pollice Verde, Pulito e Vai, Vick Cafè, Angolo del Gusto, Dentista Montesi, Tabaccheria Mezzaioli, Bar Marchetti, Pizzeria Egidi, Pizzeria La Meridiana, La Casa Della Porchetta, Il Fiocco Bomboniere, Vinumbria, Mobili Cianchetta, Playa Del Rio, Panificio Pani, Merceria Il Merletto, Astancolli, Solo Danza, De Angelis Immobiliare, Erminio Parrucchiere e Casa Shop Roma.

