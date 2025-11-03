Terni si prepara a celebrare la ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’ con un appuntamento che unisce arte, riflessione e consapevolezza. Domenica 23 novembre alle 18 al PalaSì, si terrà ‘Non chiamarlo Amore – se controlla, umilia o minaccia… è violenza”’, un evento gratuito aperto a tutta la cittadinanza e dedicato alla memoria di Ilaria Sula.

La serata si aprirà con uno spettacolo musicale ispirato alla storia di Gessica Notaro, simbolo di coraggio e rinascita dopo la violenza subita. Sotto la regia di Antonella Sgueglia, gli attori Michela Magnatti, Carlo Bandini e Valentina Medici, insieme al ballerino Simone Martinelli e alla pianista Alessandra Martinelli, porteranno in scena una performance intensa e coinvolgente: un racconto di dolore trasformato in forza, di ferite che diventano nuova vita.

A seguire, spazio alla riflessione e al confronto. Il giornalista e conduttore Raffaele Riccardi modererà un dibattito sulle dinamiche della violenza di genere, con gli interventi dell’avvocato Sonia Aurisicchio e della dottoressa Raffaella Mossa, referente del centro antiviolenza ‘Liberamente Donna’ di Terni. L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto i più giovani, sull’importanza dell’informazione e del dialogo come strumenti di prevenzione. In chiusura, l’avvocato Roberto Migno, istruttore di Krav maga maor self defence, offrirà una dimostrazione pratica di tecniche di autodifesa, fornendo strumenti immediatamente utili per la propria sicurezza personale.