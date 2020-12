Non ci sono più i test ma a piazzale Europa c’è ancora folla

La scena è abbastanza consueta all’esterno del poliambulatorio di piazzale Europa, a Perugia, dove, per evitare di far aspettare le persone alle intemperie, sono stati montati dei tendoni.

Lunghe code

Non ci si bagna, ma il nervosismo resta, considerando che il mantra di questi mesi è evitare assembramenti e invece proprio per evitare che si formino dentro, si creano all’esterno della struttura: le persone sono divise fra chi deve recarsi al Cup (fila piena) e chi deve fare i prelievi (fila vuota), con un banchetto per compilare i questionari (che invece non sono tenuti a compilare – stranamente – coloro i quali devono effettuare un prelievo) e un addetto per la misurazione della temperatura.

Cose che si potrebbero fare online

«Nessuno che indirizzi le persone in arrivo, magari snellendo la fila o informando sulla possibilità di snellire il processo online – denuncia un cittadino che ha inviato la foto alla nostra redazione- quando invece basterebbe potenziare il servizio telematico, eventualmente fornendo supporto telefonico, per decongestionare il traffico automobilistico e anche le code delle persone in attesa».