Un percorso randonnée di 143 chilometri con un dislivello di 3.800 metri. Da completare in autonomia nell’arco di 24 ore: questo il brevetto permanente ‘Castelluccio degli eroi’ che sarà ufficialmente lanciato domenica 31 agosto a Norcia. Protagonista l’Asd Bikemotion di Terni.

«Nasce per unire la sfida sportiva al fascino di un territorio unico, quello dei monti Sibillini (detto anche il ‘piccolo Tibet’), e valorizza Castelluccio di Norcia come cuore simbolico dell’impresa», specifica l’associazione. In occasione del lancio l’evento «sarà aperto anche a chi desidera affrontare la prova in versione semplificata. Sono infatti previste due varianti pensate per rendere l’esperienza accessibile a tutti». Ci sono infatti anche i brevetti light ed E-bike.