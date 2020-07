Norcia, tornano alla luce le campane della basilica benedettina

Dopo la sospensione dei lavori imposta dall’emergenza Covid-19, nel mese di giugno sono riprese le attività presso il cantiere della basilica di San Benedetto, a Norcia. Superata una prima fase di adeguamento del cantiere alle nuove norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, i lavori sono ripresi a pieno regime e negli ultimi due giorni le campane della chiesa sono state riportate alla luce dalle macerie.

La road map

Dopo il crollo del campanile, le campane erano state sepolte sotto uno strato di oltre 4 metri di macerie composte anche da blocchi di pietra di grandi dimensioni, ovvero grosse porzioni del campanile rimaste intere anche dopo il crollo. L’attuale lotto dei lavori ammonta a circa 300 mila euro ed è previsto un ultimo lotto di 345 mila euro, per il quale è stata avviata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori, che riguarderà il completamento della messa in sicurezza, in particolare la cripta, e la cantierizzazione propedeutica ai lavori di ricostruzione.

Un segnale di speranza e ripartenza

I lavori in corso sono diretti dalla soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell’Umbria, individuata come soggetto attuatore per la fase denominata ‘interventi volti alla messa in sicurezza, cantierizzazione e svolgimento di indagini preliminari’ nell’ambito della convenzione sottoscritta tra il MiBACT e la Regione Umbria per il recupero della basilica di San Benedetto. Il team di lavoro è composto prevalentemente da personale tecnico della soprintendenza che da anni è impegnato in una faticosa e paziente opera di recupero e salvaguardia di questo patrimonio culturale. Il rup è l’architetto Vanessa Squadroni, il direttore dei lavori l’ingegnere Giuseppe Lacava, il coordinatore per la sicurezza è l’ingegnere Giuseppe Scatolini. «Questi sono giorni speciali per noi – dichiarano Squadroni e Lacava -. Far riemergere dalle macerie quattro campane della basilica è emozionante e ripaga, simbolicamente, di molte fatiche e stanchezza». «Andremo avanti più speditamente possibile – afferma la soprintendente Rosaria Mencarelli -. La comunità nursina e l’intero paese hanno bisogno di segnali importanti di ripresa e passare quanto prima alla fase di progettazione della ricostruzione della basilica sarà un atto che non lascerà indifferente la comunità locale e in generale l’opinione pubblica».