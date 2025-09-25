Per l’avvio della stagione concertistica ‘Note Vere’, la nuova rassegna concertistica diffusa nella Media Valle del Tevere nei tre comuni di Massa Martana, Monte Castello di Vibio e Todi, sabato 27 settembre alle ore 21 il teatro Consortium di Massa Martana farà da cornice all’esibizione della formazione San Connection sotto la direzione artistica e musicale di Emiliano Rodriguez.

Rodriguez è sassofonista e docente presso il conservatorio statale ‘Briccialdi’ di Terni; è un interprete di rilievo, con esibizioni a fianco di grandi orchestre (teatro alla Scala, Rai di Torino, Opera di Roma, San Carlo di Napoli) e sotto la conduzione di direttori come R. Muti, Zubin Mehta, G. Prêtre, e tanti altri. Ha inciso con major come Sony, RCA, Soul Note, Felmay e collabora con artisti del calibro di G. Trovesi, P. Fresu, E. Rava, S. Bollani, G. Mirabassi, e numerosi altri.

L’ensemble Sax Connection – spiega una nota della Filarmonica Umbra, «è composto da cinque sassofonisti di diversa estensione (soprano, contralto, due tenori e baritono) insieme a una ritmica raffinata (pianoforte, contrabbasso, batteria). Prodotto di una fertile realtà accademica e concertistica – con i membri provenienti dal conservatorio ‘Briccialdi’ – l’ensemble si distingue per il suo timbro corale avvolgente e il dialogo fra sax e ritmica. Il loro progetto interpreta composizioni contemporanee di grandi autori del jazz con equilibrio tra virtuosismo strumentale e senso complessivo dell’ensemble, incarnando una visione stilisticamente coesa e moderna».

«Il programma intreccia pagine di grande intensità del repertorio jazz, dall’energia di Saxomania di Lennie Niehaus al lirismo di Friends e Total Blues di Jim Snidero. L’universo poetico di Wayne Shorter emerge con Witch e Infant Eyes, mentre Niehaus torna con l’intensa Ballad for Five. La scrittura raffinata di Chick Corea in Times Lie prepara il gran finale con Caravan di Duke Ellington, classico intramontabile che sprigiona swing e suggestioni esotiche».

‘Note Vere’ è un progetto dell’associazione Filarmonica Umbra con il patrocinio e il sostegno del ministero della Cultura, Regione Umbria, Comuni di Massa Martana, Monte Castello di Vibio e Todi, Camera di Commercio dell’Umbria e con il patrocinio della Provincia di Perugia e il sostegno della Fondazione Perugia.