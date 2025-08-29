di Maria Luce Schillaci

Notti Bianche e Sbaracco a Terni: le date del 5 e del 6 settembre vedranno in città una vera e propria esplosione di eventi con l’apertura dei negozi fino a tarda sera. Sarà la formula dello ‘Sbaracco’ a tenere banco, organizzato da Confartigianato Imprese Terni in collaborazione con Comune di Terni, Terni Comics e Comitati di Via. L’obiettivo è quello di creare un ponte tra le due manifestazioni, Notte Bianca dello Sport in programma il 6 settembre in centro e Terni Comics che si terrà il 6 e il 7 al PalaTerni, favorendo la partecipazione di residenti e visitatori e dunque creando un collegamento tra il mondo dello sport e il settore dei fumetti, promuovendo al tempo stesso il commercio cittadino. Ed ecco che quindi è stata studiata un’anteprima della Notte dello Sport e di Terni Comics nella serata del 5 settembre e Sbaracco per i negozi.

Le serate ‘movimentate’ diventano dunque due, con i negozi aperti il 5 e il 6 dalle 21 fino alle 23. Nel dettaglio, la sera del 5 settembre Terni vivrà una serie di eventi coinvolgenti: postazioni con fumetti creati dal vivo dai disegnatori di Terni Comics, DR. WHY quiz dal vivo in piazza della Repubblica: intrattenimento interattivo con domande a risposta multipla. Si partecipa gratuitamente ai quiz con la pulsantiera direttamente dal tavolo. Premi e gadget per tutti. E ancora, animazione itinerante, esibizione del corpo bandistico Tullio Langeli APS Cesi-Città di Terni, la banda diretta dal maestro Renato Settembri che unisce tradizione storica e formazione musicale per i giovani. Infine animazione itinerante con l’esibizione del Gruppo Musici Torre Orsina con tamburi e percussioni.

I commercianti hanno aderito numerosi e molti con apertura in notturna anche per il 6 settembre. Quanto ai due grandi eventi, il 6 settembre la Notte Bianca dello Sport trasformerà, dalle ore 18 fino alle una di notte, il centro cittadino in una grande palestra all’aperto per atleti, istruttori e appassionati sportivi di tutte le età. Oltre 80 società e più di 20 discipline saranno coinvolte con esibizioni, prove libere e incontri sportivi. Una grande festa, dunque, così come lo sarà il Terni Comics al PalaTerni: sono attese oltre 15 mila persone da tutta Italia, appassionati del fumetto, cultori del mondo nerd, espositori, ci saranno scrittori, disegnatori di fama mondiale, influncer, cosplay, concerti, incontri e anche una star internazionale di fama hollywoodiana, ovvero l’attore Jessie T. Usher, protagonista della serie cult The Boys.

Per gli eventi in centro, dunque, piena sinergia tra Confartigianato, Comune e gli organizzatori di Terni Comics: «Confartigianato Imprese Terni – si legge in una nota dell’associazione di categoria – ringrazia il Comune di Terni e gli organizzatori di Terni Comics per aver accettato con entusiasmo la proposta di anticipare alcune delle attrazioni della Notte dello Sport e di Terni Comics creando così, con l’impegno dei Comitati di Via, una nuova occasione di promozione commerciale e di rilancio della città. L’iniziativa inoltre – prosegue la nota – concretizza per la prima volta un coordinamento tra gli eventi che si svolgono al Palaterni e il centro città, costituendo così un positivo precedente per lo sviluppo coordinato del polo eventi di viale dello Stadio con l’area centrale della città».