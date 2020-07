‘Obiettivo Acquasparta’ per chi ama la fotografia

Fotocamera in mano, pronti ad immortalare il paesaggio dell’Umbria e – perché no – provare a vincere. ‘Obiettivo Acquasparta’, un concorso fotografico lanciato dalla locale Proloco, con il supporto di Comune, Unpli e Cesvol, racchiude tutto questo. Per chi avesse la passione per la fotografia è finalmente giunto il momento di mettersi alla prova. Si può partecipare al concorso per tre diverse sezioni – ‘Acquasparta città nel cuore dell’Umbria’, ‘Le frazioni… perle del comune’, ‘ Le manifestazioni del territorio’. non ci sono troppi limiti se non per l’età (a partire dai 14 anni) e l’abilità fotografica (sono infatti esclusi i fotografi professionisti). Il vincitore di ogni sezione riceverà come premio dei buoni acquisto da poter spendere nel territorio comunale di Acquasparta. Una manifestazione, come altre lanciate negli ultimi mesi, che valorizza l’Umbria nei suoi diversi aspetti, prima fra tutti la bellezza dei suoi paesaggi. Con il Covid-19 che ha notevolmente ridotto gli spostamenti fuori regione o addirittura internazionali e con il numero dei turisti in calo rispetto agli anni precedenti, è tempo (e giusto) riallacciare i rapporti con la propria terra, valorizzarne i punti forti e apprezzare la vicinanza da casa. Per chi volesse partecipare al concorso, la scadenza per la presentazione delle foto (da 1 a un massimo di 5 per ogni sezione) sarà il 25 luglio mentre la premiazione il 2 agosto. Gli elaborati rimarranno esposti in una mostra fotografica nei mesi di agosto e settembre presso il palazzo Cesi. Per info ulteriori ed iscrizioni è possibile consultare il sito web www.acquaspartaproloco.it

