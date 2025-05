L’Impero romano torna protagonista tra le rovine di Ocriculum, dove sabato 31 maggio si svolgerà la prima grande giornata rievocativa dell’edizione 2025 di Ocriculum AD 168. L’evento si svolgerà nell’area archeologica del comune di Otricoli, riportando in vita l’antico municipio romano ai tempi dell’imperatore Marco Aurelio. Dopo l’anteprima culturale di venerdì con un convegno sull’olio e il concerto dei Tribù Nahars, il sabato sarà dedicato interamente a scene immersive, riti sacri, spettacoli e laboratori.

Dalle 10 il sito archeologico aprirà le porte ai visitatori con il cambio moneta: euro trasformati in assi, sesterzi e aurei, per vivere un’esperienza completamente immersiva. Tra gli accampamenti militari (castra), le locande dell’epoca (thermopolium e popina), le domus e l’emporium, si potrà partecipare a oltre 16 laboratori didattici che spaziano dalla medicina antica alla cosmesi, dalla cucina al gioco, con attività pensate per adulti e bambini.

Alle 15.30 sarà celebrato il Suovetaurilia, il rito sacrificale dedicato alla triade poliadica, seguito dai Ludi delle Legioni, una gara simbolica tra i reparti militari presenti. Ma il momento più intenso e toccante arriverà alle 21.30 con Reliquae Reditu in Patriam: la scena dell’approdo in barca al Porto dell’Olio, con il ritorno delle spoglie di un soldato romano lungo il Tevere, sarà accompagnata da un corteo funebre e dal rito del Funus presso il monumento funerario, tra torce, musiche e un’emozione palpabile. A chiudere la serata, alle 23, l’adrenalina dei Ludi Gladiatori, con tutte le principali figure dell’arena imperiale protagoniste in combattimenti spettacolari.