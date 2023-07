Minacce e lancio di sassi all’arbitro in una gara under 17: scatta il daspo

Offese, minacce e anche lancio di sassi in direzione dell’arbitro di gara. Un comportamento violento che è costato il daspo ad un membro dello staff di una squadra di calcio dilettantistica della provincia di Perugia: il fatto è accaduto durante una sfida valida per il campionato Figc-Lnd degli allievi under 17 a maggio.

Violenza

L’uomo ha iniziato il suo personale ‘show’ in seguito ad una decisione del direttore di gara. «A seguito delle relative attività di accertamento svolte dagli uomini della Polizia di Stato e tenuto conto anche dell’inibizione dell’uomo, da parte della giustizia sportiva a svolgere ogni attività sino al giugno 2025, la divisione anticrimine predisponeva il provvedimento a firma del questore della provincia di Perugia, Giuseppe Bellassai, che ha emesso a carico dell’uomo un daspo», spiega la questura. Per un anno non potrà accedere ai luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio di coppa Italia, coppe internazionali, campionato e amichevoli alle squali partecipino squadre di calcio militanti in campionati nazionali professionistici e dilettantistici regolarmente iscritte alla Figc. In caso di violazione c’è la multa da 10 mila a 40 mila euro.