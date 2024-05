‘Ombre sull’acqua’: l’inedita coppia Giuli-Michelini in scena al ‘Gazzoli’

Sarà l’auditorium Gazzoli di Terni, domenica 26 maggio alle ore 18, a fare da cornice al secondo appuntamento con ‘Prendi Nota’ dell’associazione Araba Fenice. In programma il debutto di una formazione inedita composta da due artisti ternani, con esperienze culturali ben al di fuori dei confini territoriali. A salire sul palcoscenico saranno la pianista Moira Michelini, con oltre ottocento concerti all’attivo fra Italia, Europa, sud America e oriente e il giornalista, scrittore Andrea Giuli. Il titolo del loro concerto/spettacolo è ‘Ombre sull’acqua’, ovvero quando la musica incontra la letteratura e viceversa. Uno spettacolo nuovissimo, studiato approfonditamente dai due protagonisti che hanno seguito e condiviso le loro sensibilità sia in campo letterario che in quello musicale.

L’acqua che unisce

«Sarà come fare un viaggio tra ombre e luci – spiegano Moira Michelini e Andrea Giuli – in cui il filo conduttore è l’acqua, con il suo movimento mai privo di staticità e monotonia. E’ così che lo spettatore potrà fare un viaggio pieno di emozioni». I due artisti si muoveranno dalle opere letterarie di Calvino, Kundera, Borges alle composizioni di Ginastera, Khachaturian, Einaudi, dagli scritti di Walcott, Berto, Parise e Brodskij, alle melodie di Piazzolla, Merikanto, Granados e Balthazar.