Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre si passerà dall’ora legale all’ora solare. Le lancette dell’orologio dovranno essere spostate indietro di 60 minuti, dalle 03 alle 02, e si guadagnerà in questo modo un’ora di sonno. Inoltre, si avranno 60 minuti di luce in più la mattina, ma di conseguenza nel pomeriggio farà buio prima. L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo 2022, ovvero fino alla notte fra sabato 26 e domenica 27 marzo, quando si rifarà il cambio.

