Dal 21 al 28 settembre Orvieto diventa capitale del cinema breve con l’ottava edizione di ‘Orvieto cinema fest’, una settimana che intreccia cinema, arte e comunità per offrire nuove chiavi di lettura sul presente e sul futuro. Il tema scelto per quest’anno è quello del Sacro, inteso nella sua dimensione simbolica e universale: ciò che è inviolabile, ciò che custodisce dignità e senso profondo.

Il festival, promosso dall’associazione di volontarie e volontari Orvieto cinema fest e sostenuto dal Comune di Orvieto, cresce ancora in respiro internazionale: 23 cortometraggi in gara, di cui 7 anteprime nazionali, provenienti da 21 Paesi diversi. Le proiezioni principali si terranno al teatro Mancinelli dal 24 al 27 settembre, ma l’intera città sarà animata da eventi collaterali, incontri e mostre.

Tra le novità 2025 spicca la sezione Nuove visioni, curata dal critico e docente Paolo Fossati, che valorizza i giovani talenti del cinema italiano. Cinque titoli apriranno le serate al Mancinelli e saranno riproposti come masterclass dedicate alle scuole superiori, con la possibilità per gli studenti di incontrare le registe e i registi. Sponsor della sezione è Nikon, che conferirà anche un premio tecnico al miglior corto.

Grande attenzione viene dedicata alle nuove generazioni con il progetto Giovani in biblioteca e con Ocf kids, iniziative pensate per avvicinare bambini e ragazzi alla cultura cinematografica. Il programma si arricchisce anche di arte contemporanea. Domenica 21 settembre (ore 17), alla chiesa dei Santi apostoli, si inaugura la mostra ‘Quando il sole sorge’ di Fatima Bianchi, artista e regista che esplora la maternità come esperienza radicale e trasformativa. Durante i giorni del festival sarà inoltre possibile visitare la mostra ‘Call for artist – Il sacro’, con le opere finaliste del concorso di illustrazione.

A decretare i vincitori della competizione sarà una giuria d’eccezione, guidata dalla direttrice della fotografia Daria D’Antonio, affiancata dal regista Simone Bozzelli e da Simone Bardoni, direttore artistico di Concorto film festival. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 27 settembre al teatro Mancinelli.