Orvieto, disinnesco bomba: A1 chiusa da Orte, stop treni. In più di 2 mila evacuati

Domenica di disagi per la viabilità in Umbria e non solo. È scattata nella prima mattinata (8.07) la chiusura dell’autostrada A1 – entrambe le direzioni – tra Orte e Valdichiana per le operazioni di disinnesco e rimozione dell’ordigno bellico trovato a ridosso del fiume Paglia, a Ciconia (Orvieto). Si tratta di una bomba di fabbricazione americana risalente al secondo conflitto mondiale da 500 libbre: il lavoro ha comportato l’evacuazione di circa 2.400 residenti e la creazione di un’area di sicurezza di poco inferiore agli 850 metri. In direzione nord si può optare solo per la E45. Ad emettere il provvedimento con tutte le disposizioni del caso è stato il prefetto di Terni Giovanni Bruno: da previsione il completamento dell’operazione è atteso per le 11. Nel contempo bloccata anche la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Firenze e interdizione del traffico aereo a cura dell’Enac. Tutto in mano al reparto artificieri del reggimento Genio ferrovieri di Castel Maggiore.

