Ospedale di Terni, Giovannini in uscita

Ultimi tre mesi di attività in ‘comando’ – dalla Regione Umbria, dove ha svolto il ruolo di dirigente all’assessorato alla sanità – al Santa Maria di Terni per il dottor Gianni Giovannini, direttore generale, sanitario e commissario straordinario dell’azienda ospedaliera ternana nell’arco di tempo che va dal 1° settembre 2003 al 31 dicembre 2013. Il motivo è semplice: da palazzo Donini è arrivata la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età a partire dal 1° ottobre 2021: è in arrivo il pensionamento per lui e, di conseguenza, il dg Pasquale Chiarelli ha firmato il documento per la presa d’atto. Giovannini negli ultimi tempi ha svolto funzioni di supporto dirigenziale.

