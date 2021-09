Ospedale Perugia, sospesi 35 sanitari che non si sono vaccinati

Niente adempimento all’obbligo di vaccinazione e prime sospensioni dal servizio all’ospedale di Perugia. Lo annuncia la stessa azienda: riguardano trentacinque sanitari, dei tre quali sono medici.

Fine istruttoria

La sospensione arriva al termine dell’istruttoria portata avanti dal dipartimento di prevenzione della Usl Umbria 1: «Si sta procedendo – spiegano dal ‘Santa Maria della Misericordia’ all’invio delle note di sospensione dall’attività lavorativa del personale che non ha adempiuto all’obbligo di vaccinazione contro il Sars-CoV2. L’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale – ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 44 del 1 aprile 2021 convertito in legge n. 76 del 28 maggio 2021 – da parte dell’Usl di appartenenza, determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars – CoV2 e mettere a rischio pazienti e personale».

La riorganizzazione

Giocoforza c’è la necessità di una sistemazione generale: «Stiamo procedendo – le parole di Marcello Giannico, direttore generale dell’ospedale di Perugia – con la riorganizzazione dell’attività in quei servizi in cui era impiegato il personale ora sospeso, per limitare gli eventuali disagi per l’utenza e per il resto del personale che ha invece adempiuto alla vaccinazione».