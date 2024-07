Ospedale Terni, ‘maretta’ interna per un incarico di altissima professionalità

di S.F.

Il conferimento originario c’era stato oltre due mesi fa – il 17 aprile 2024 – e ora arriva la conferma. Si parla di uno degli incarichi di altissima professionalità dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni e la procedura bis c’è stata a causa di una nota datata 24 maggio per la ripetizione della valutazione comparata entro 15 giorni.

Nello specifico l’incarico in questione è quello per l’altissima professionalità a valenza dipartimentale di ‘interventistica cardiaca strutturale’ conferito ad aprile al dottor Carlo Bock. Tutto liscio? Negativo. C’è chi ha chiesto – tramite il suo legale – la ripetizione della valutazione «con atto stragiudiziale di diffida e messa in mora». Richiesta accolta il 3 giugno e nuovo check effettuato poco più di una settimana dopo da parte della commissione composta dal direttore sanitario, dal direttore ad inteerim della strutture complessa universitaria di cardiologia e dal direttore facente funzioni del dipartimento cardio toraco vascolare.

Esito? Confermata la decisione di aprile dopo aver preso visione «delle capacità evidenziate e delle attitudini dimostrate nel corso degli anni». Storia chiusa definitivamente ed incarico nelle mani di Bock. Della vicenda se ne sono occupati in particolar modo la responsabile del procedimento Alessandra Taccioli e il direttore della struttura complessa risorse umane, vale a dire Maria Rita Bruscolotti.