Ospedale Terni: nuova donazione da I Pagliacci con il contributo del Roma Club

«Un nuovo fondamentale strumento per l’ospedale di Terni perché, oltre ad essere di grande aiuto per il malato, potrà alleggerire anche il lavoro del personale». Mercoledì è stato consegnato alla Degenza oncologica del Santa Maria un sollevatore elettrico, del valore di quasi 1.400 euro, grazie alla raccolta fondi dell’associazione I Pagliacci alla quale ha contribuito anche il Roma club Terni.

I Pagliacci:«Il ricordo di un persona che non c’è più»

«I fondi per l’acquisto del sollevatore l’associazione I Pagliacci – ha spiegato il presidente Alessandro Rossi – li ha raccolti durante gli ultimi eventi natalizi che si sono svolti a piazza Tacito. In collaborazione con l’organizzatore Andrea Barbarossa avevamo pensato ad Oncologia perché sua sorella era in cura nel reparto. Oggi lei, purtroppo, non c’è più e noi e vogliamo ricordarla con questo gesto. Tutto questo è stato possibile anche grazie al gran cuore del Roma Club Terni che ha contributo con una donazione. Attrezzature come questa sono fondamentali, perché oltre ad essere di grande aiuto per il malato, alleggeriscono anche il lavoro del personale».

Il contributo del Roma club Terni

«Il nostro ringraziamento – hanno detto i ragazzi del Roma Club Terni presenti alla donazione – va ai soci del nostro club che hanno partecipato alla nostra prima cena di Natale che ci ha permesso di raccogliere fondi da destinare a chi più ha bisogno di aiuto. In questo caso ci ha permesso di contribuire all’acquisto di uno strumento utile per l’azienda ospedaliera. Alla base del nostro Club, oltre al piacere di condividere insieme una passione, c’è proprio la voglia di contribuire nel fare del bene. Questo è solo l’inizio per noi, un piccolo tassello. Continueremo a riunirci, ad organizzare eventi e momenti di aggregazione sempre con lo scopo di portare sorrisi dove questi, purtroppo, a volte vengono a mancare».