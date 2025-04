Domenica 27 aprile ad Otricoli (Terni) prende il via ‘Sulle tracce della Storia’, il nuovo evento organizzato dall’associazione Ocriculum in collaborazione con Sistema Museo e promosso da Terre di Otricoli. L’iniziativa, pensata per famiglie, bambini e appassionati di storia, si svolgerà ogni ultima domenica del mese, da aprile ad ottobre, proponendo un percorso che intreccia esperienze culturali e laboratori didattici tra l’area archeologica di Ocriculum e il borgo di Otricoli.

La prima giornata sarà interamente gratuita e articolata in due momenti principali. Al mattino (inizio attività ore 10, ritrovo dalle 9.30 presso il parcheggio dell’area archeologica – via Grotte 3), si svolgerà la visita guidata tematica ‘La Famiglia attraverso il Tempo’. I partecipanti saranno accompagnati alla scoperta dell’antica Ocriculum tra resti monumentali, basolati romani, terme e reperti che raccontano la vita quotidiana di nobili, liberti, schiavi e mercanti. A seguire, la visita all’Antiquarium Casale San Fulgenzio sarà arricchita da un laboratorio sull’argilla dedicato ai più piccoli, per modellare oggetti ispirati agli antichi vasi romani.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.30, il pubblico si sposterà nel centro storico di Otricoli per partecipare all’attività ‘Le Pietre Millenarie’. Due i laboratori didattici previsti: uno sulla scrittura antica, l’altro sul calcolo nel mondo romano. L’esperienza si concluderà con una visita guidata alla collegiata di Santa Maria Assunta, ai suoi sotterranei e al centro storico, con attenzione alle pietre di epoca romana riutilizzate nelle architetture medievali.

La partecipazione all’intera giornata è gratuita, con prenotazione consigliata. Per informazioni e prenotazioni: [email protected] – Telefono 333.2556056. L’evento rientra tra le attività culturali e turistiche promosse da Terre di Otricoli, finanziato dal Pnrr con la misura M1C3 per l’attrattività dei borghi storici.

FOTO