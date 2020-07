‘Paganini in swing’ al festival ‘Correnti del Nera’

Per gli amanti della musica classica – e non solo – giovedì 23 luglio (ore 21) è una data da segnare sul calendario. Alle 21, infatti, il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto ospiterà lo spettacolo ‘Paganini in swing’, un concerto dedicato ai Capricci del violinista, tra le sue più celebri composizioni. Le note di Paganini verranno dirette dal maestro Roberto Molinelli attraverso l’orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese (ISA), composta da Ganluca Persichetti alla chitarra, Stefano Rossini alla batteria, Stefano Cantarano al basso elettrico. Al violino solista ci sarà invece il maestro Ettore Pellegrino che, dialogando con gli altri interpreti, offrirà una doppia versione dei Capricci: classica, certo, ma anche ‘swingata’, con le improvvisazioni dai ritmi latino americani ad opera del trio Nosso Brasil, una formazione jazz specializzata nella musica brasiliana e sudamericana. In apertura e chiusura dello spettacolo ci saranno due Suites per violino, jazz trio e orchestra, ciascuna composta da diversi Capricci. La ventiquattresima di queste composizioni (i Capricci appunto) sarà rielaborata in stile jazz prendendo il nome di Swingin’24. La partecipazione al concerto, nel programma del festival ‘Correnti del Nera’, è gratuita ma sarà necessario prenotare il posto in anticipo scrivendo a info@iat.spoleto.pg.it

