di M.L.S.

Non c’è pace per il palaTerni. Dopo la cancellazione dello spettacolo ‘I Tre moschettieri’, del musical ‘Mare Fuori’ e di ‘Alis-The new World’, ora fa i capricci anche ‘Michael in the show’, l’evento dedicato al re del pop che sarebbe dovuto andare in scena il prossimo 6 giugno. Questa volta però non si tratta di una cancellazione definitiva, come avvenuto per i citati spettacoli, bensì di un rinvio.

L’appuntamento con lo spettacolo è stato infatti rimandato al 19 dicembre prossimo. Di fatto i biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data e chi avesse richieste o manifestasse difficoltà a spostare l’appuntamento, dovrà rivolgersi all’organizzazione dello show ([email protected] oppure [email protected]).

Anche in questo caso, ad ogni modo, la società Pala Ternana Eventi, che tramite Umbria Forum gestisce il palaTerni, è estranea al disagio, come sottolineato di recente a seguito della cancellazione dello spettacolo ‘Alis’: «Comunichiamo esplicitamente – si legge in una nota di Pala Ternana Eventi-Umbria Forum relativa ad ‘Alis’ – la nostra estraneità agli eventi che hanno condotto all’annullamento dello spettacolo. L’organizzazione di tale evento, infatti, avrebbe dovuto essere curata da altro soggetto al quale era stato concesso, al fine di consentire lo svolgimento dalla predetta manifestazione, l’utilizzo degli spazi del palasport di Terni. Solo a ridosso della data prevista per la prima rappresentazione, invece, l’utilizzatore-organizzatore ci ha inopinatamente comunicato l’annullamento della manifestazione. In più abbiamo appreso anche che numerosi sono stati gli utenti che hanno acquistato i biglietti per l’evento la cui vendita, pure, era gestita e curata dall’organizzatore e non sono ancora riusciti ad ottenere il rimborso del relativo prezzo».

