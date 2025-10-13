di S.F.

Cambia dal 18 al 22 ottobre la viabilità nella parte retrostante del PalaTerni, in strada San Martino. A stabilirlo è un’ordinanza del dirigente al governo del territorio Federico Nannurelli: riguarda la fascia oraria che va dalle 6 alle 8 del mattino.

A richiedere la modifica della viabilità è direttamente la Pala Ternana Eventi srl. Il motivo è legato ad «operazioni di carico, scarico e sosta mezzi di produzione in vista dell’allestimento e delle prove di un rapper». Il nome tuttavia non viene indicato nel documento. Novità attesa a stretto giro.